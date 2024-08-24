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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1895 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1895 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1895 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 5,991 гр
  • Чистого золота (0,1766 oz) 5,4937 гр
  • Тираж UNC 808,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1895
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1895 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22041 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 ANACS
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 310 USD
Чили 10 песо 1895 So на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Чили 10 песо 1895 So на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе SINCONA - May 13, 2024
Продавец SINCONA
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 10 песо 1895 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Чили 10 песо 1895 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1895 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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