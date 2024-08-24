Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1895 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 5,991 гр
- Чистого золота (0,1766 oz) 5,4937 гр
- Тираж UNC 808,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1895
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1895 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22041 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 ANACS
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 310 USD
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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