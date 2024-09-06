Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1867 года So "Тип 1867-1892" (Чили, Республика)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1867
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1867 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22034 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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