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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1867 года So "Тип 1867-1892" (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1867 года So "Тип 1867-1892" - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1867 года So "Тип 1867-1892" - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1867
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1867 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22034 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Чили 10 песо 1867 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Чили 10 песо 1867 So на аукционе Filatelie Klim - September 19, 2020
Продавец Filatelie Klim
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
797 $
Цена в валюте аукциона 18000 CZK
Чили 10 песо 1867 So на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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