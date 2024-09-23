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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1852 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1852 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1852 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,253 гр
  • Чистого золота (0,4414 oz) 13,7277 гр
  • Тираж UNC 135,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1852
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1852 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22025 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1110 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1852 So на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Чили 10 песо 1852 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Чили 10 песо 1852 So на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1852 So на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1852 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1852 So на аукционе Heritage - January 17, 2018
Чили 10 песо 1852 So на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Чили 10 песо 1852 So на аукционе Heritage - April 14, 2015
Чили 10 песо 1852 So на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1852 So на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 10 песо 1852 So на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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