Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1852 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,253 гр
- Чистого золота (0,4414 oz) 13,7277 гр
- Тираж UNC 135,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1852
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1852 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22025 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1110 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Schulman (1)
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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