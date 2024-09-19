Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1865 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 45,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1865
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1865 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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