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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1865 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1865 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1865 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 45,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1865
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1865 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
Чили 10 песо 1865 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Чили 10 песо 1865 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU
Цена
667 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Чили 10 песо 1865 So на аукционе Heritage - April 23, 2018
Чили 10 песо 1865 So на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1865 So на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1865 So на аукционе Bolaffi - June 9, 2016
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 10 песо 1865 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 10 песо 1865 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1865 So на аукционе Heritage - January 3, 2011
Чили 10 песо 1865 So на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1865 So на аукционе Heritage - April 26, 2010
Чили 10 песо 1865 So на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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