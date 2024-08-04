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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1892 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1892 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1892 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: GINZA COINS CO.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 1,192

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1892
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1892 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 73742 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 28 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1892 So на аукционе Stack's - February 29, 2024
Чили 10 песо 1892 So на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Чили 10 песо 1892 So на аукционе GINZA - April 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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