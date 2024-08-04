Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1892 года So (Чили, Республика)
Фотография: GINZA COINS CO.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 1,192
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1892
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1892 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 73742 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 28 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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