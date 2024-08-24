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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1880 года So (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 11,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1880
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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