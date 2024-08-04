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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1871 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1871 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1871 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 41,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1871
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1871 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1871 So на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Чили 10 песо 1871 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Чили 10 песо 1871 So на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1871 So на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 10 песо 1871 So на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1871 So на аукционе Auctiones - February 17, 2013
Продавец Auctiones
Дата 17 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 10 песо 1871 So на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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