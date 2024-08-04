Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1871 года So (Чили, Республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 41,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1871
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1871 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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