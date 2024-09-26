Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1857 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1857
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1857 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1843 проданному на аукционе Schulman b.v. за 575 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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