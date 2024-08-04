Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1882 года So (Чили, Республика)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1882 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 50987 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
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