Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1881 года So (Чили, Республика)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 13,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1881
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1881 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2051 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2200 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 песо 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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