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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1881 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1881 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1881 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 13,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1881
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1881 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2051 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2200 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • Westfälische (1)
Чили 10 песо 1881 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Чили 10 песо 1881 So на аукционе Schulman - March 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
535 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Чили 10 песо 1881 So на аукционе Schulman - October 18, 2019
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Чили 10 песо 1881 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Чили 10 песо 1881 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1881 So на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 10 песо 1881 So на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Чили 10 песо 1881 So на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Чили 10 песо 1881 So на аукционе Heritage - April 26, 2010
Чили 10 песо 1881 So на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 10 песо 1881 So на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Чили 10 песо 1881 So на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песо 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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