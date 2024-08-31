Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1874 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 1,277
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1874
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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