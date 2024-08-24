Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1864 года So (Чили, Республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 26,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1864
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1864 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 73143 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 12 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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