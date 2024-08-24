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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1864 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1864 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1864 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 26,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1864
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1864 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 73143 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 12 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1864 So на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1286 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Чили 10 песо 1864 So на аукционе Stack's - September 12, 2023
Чили 10 песо 1864 So на аукционе Stack's - September 12, 2023
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Чили 10 песо 1864 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1864 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1864 So на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1864 So на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 10 песо 1864 So на аукционе Baldwin's of St. James's - November 26, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1864 So на аукционе Heritage - September 12, 2011
Чили 10 песо 1864 So на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1864 So на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песо 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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