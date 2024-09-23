Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1860 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 31,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1860
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1860 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22422 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 20 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
667 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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