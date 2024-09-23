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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1860 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1860 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1860 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 31,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1860
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1860 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22422 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 20 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Чили 10 песо 1860 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
667 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Чили 10 песо 1860 So на аукционе Stack's - January 20, 2020
Чили 10 песо 1860 So на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Чили 10 песо 1860 So на аукционе Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1860 So на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песо 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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