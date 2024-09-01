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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1877 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1877 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1877 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 8,208

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1877
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1877 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1877 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
Чили 10 песо 1877 So на аукционе Schulman - October 20, 2020
Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
1061 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Чили 10 песо 1877 So на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1877 So на аукционе Heritage - August 15, 2019
Чили 10 песо 1877 So на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1877 So на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Чили 10 песо 1877 So на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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