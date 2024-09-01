Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1877 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 8,208
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1877
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1877 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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