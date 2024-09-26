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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1870 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1870 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1870 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 76,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1870
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1870 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25057 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1870 So на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1230 $
Цена в валюте аукциона 1140 EUR
Чили 10 песо 1870 So на аукционе Heritage - February 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Чили 10 песо 1870 So на аукционе Heritage - September 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 10 песо 1870 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1870 So на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1870 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1870 So на аукционе Stack's - August 7, 2020
Чили 10 песо 1870 So на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Чили 10 песо 1870 So на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 10 песо 1870 So на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1870 So на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1870 So на аукционе Stack's - August 8, 2017
Чили 10 песо 1870 So на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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