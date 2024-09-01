Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1858 года So (Чили, Республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 52,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1858
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1858 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2376 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
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- SINCONA (1)
- Varesi (1)
Продавец Bolaffi
Дата 30 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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