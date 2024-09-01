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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1858 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1858 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1858 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 52,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1858
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1858 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2376 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
  • Varesi (1)
Чили 10 песо 1858 So на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
948 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Чили 10 песо 1858 So на аукционе Bolaffi - December 11, 2020
Продавец Bolaffi
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
666 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Чили 10 песо 1858 So на аукционе Bolaffi - November 30, 2018
Продавец Bolaffi
Дата 30 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 10 песо 1858 So на аукционе Varesi - April 24, 2018
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 10 песо 1858 So на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1858 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Чили 10 песо 1858 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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