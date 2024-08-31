Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1873 года So (Чили, Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 112,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1873
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1873 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22028 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1740 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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