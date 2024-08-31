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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1873 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1873 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1873 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 112,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1873
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1873 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22028 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1740 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Чили 10 песо 1873 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Чили 10 песо 1873 So на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Чили 10 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1873 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1873 So на аукционе Heritage - May 13, 2021
Чили 10 песо 1873 So на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Чили 10 песо 1873 So на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Чили 10 песо 1873 So на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1873 So на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Чили 10 песо 1873 So на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена
Чили 10 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 10, 2005
Чили 10 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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