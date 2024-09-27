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10 песо 1869 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1869 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1869 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 36,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1869
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1869 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 50984 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1035 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1869 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 10 песо 1869 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Чили 10 песо 1869 So на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 10 песо 1869 So на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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