Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1869 года So (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 36,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1869
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1869 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 50984 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1035 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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