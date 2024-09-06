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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1854 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1854 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1854 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 195,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1854
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1854 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2071 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 25 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Чили 10 песо 1854 So на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Чили 10 песо 1854 So на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
1523 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Чили 10 песо 1854 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 10 песо 1854 So на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1854 So на аукционе Stack's - February 25, 2021
Чили 10 песо 1854 So на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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Чили 10 песо 1854 So на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песо 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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