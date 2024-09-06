Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1854 года So (Чили, Республика)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 195,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1854
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1854 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2071 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 25 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
1523 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU50 ANACS
Цена
******
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Где продать?
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