Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1974 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1974
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1974 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе Katz Auction за 1132 EUR. Торги состоялись 26 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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