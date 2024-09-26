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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1974 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1974 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1974 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1974
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1974 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе Katz Auction за 1132 EUR. Торги состоялись 26 мая 2023.

Сохранность
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Чили 100 песо 1974 So на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
1172 $
Цена в валюте аукциона 1075 EUR
Чили 100 песо 1974 So на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
1215 $
Цена в валюте аукциона 1132 EUR
Чили 100 песо 1974 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
Чили 100 песо 1974 So на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1974 So на аукционе Heritage - January 11, 2011
Чили 100 песо 1974 So на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS62 ANACS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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