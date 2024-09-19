Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1951 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 145,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1951
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1951 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 64394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 25 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 23 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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