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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1951 года So (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 145,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1951
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1951 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 64394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 25 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Чили 100 песо 1951 So на аукционе Holmasto - October 7, 2023
Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Чили 100 песо 1951 So на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Чили 100 песо 1951 So на аукционе Goldberg - June 21, 2023
Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Чили 100 песо 1951 So на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Чили 100 песо 1951 So на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Чили 100 песо 1951 So на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Чили 100 песо 1951 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе GINZA - October 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе Heritage - August 26, 2021
Чили 100 песо 1951 So на аукционе Heritage - August 26, 2021
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе Nomisma - July 23, 2021
Продавец Nomisma
Дата 23 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе Heritage - December 13, 2018
Чили 100 песо 1951 So на аукционе Heritage - December 13, 2018
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе Heritage - November 8, 2018
Чили 100 песо 1951 So на аукционе Heritage - November 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе Heritage - October 11, 2018
Чили 100 песо 1951 So на аукционе Heritage - October 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе GINZA - April 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1951 So на аукционе Nihon - December 10, 2017
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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