Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1957 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 40,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1957
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1957 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22076 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 6 августа 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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