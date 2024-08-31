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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1957 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1957 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1957 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 40,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1957
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1957 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22076 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
Чили 100 песо 1957 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Чили 100 песо 1957 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Чили 100 песо 1957 So на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1957 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1957 So на аукционе Heritage - August 6, 2015
Чили 100 песо 1957 So на аукционе Heritage - August 6, 2015
Продавец Heritage
Дата 6 августа 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1957 So на аукционе Heritage - October 1, 2013
Чили 100 песо 1957 So на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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