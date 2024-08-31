Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1750 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1750
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1750 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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