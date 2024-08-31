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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1750 года So J (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1750 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1750 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1750 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3150 EUR
Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
3020 $
Цена в валюте аукциона 2750 EUR
Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - May 17, 2023
Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - January 16, 2021
Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Cayón - October 7, 2020
Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону
Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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