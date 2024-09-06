Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1895 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1895 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1895 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Numismatica Varesi

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,9955 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7469 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,002,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1895
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1895 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 866 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (2)
  • Auction World (3)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Bolaffi (2)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (1)
  • CNG (1)
  • Del Bosque, Briggs & Bustos (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • GINZA (1)
  • Goldberg (3)
  • Grün (1)
  • Heritage (40)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Jean ELSEN (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (2)
  • Künker (5)
  • MARCINIAK (1)
  • MDC Monaco (2)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisma - Portugal (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Pruvost (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rio de la Plata (4)
  • Schulman (7)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (9)
  • Soler y Llach (3)
  • Sonntag (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (6)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • Varesi (3)
  • VL Nummus (7)
  • WAG (3)
  • Warin Global Investments (2)
  • Wójcicki (1)
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Heritage - May 16, 2024
Продавец Heritage
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Чили 5 песо 1895 So на аукционе SINCONA - May 13, 2024
Продавец SINCONA
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 325 CHF
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Stack's - May 17, 2023
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Stack's - June 1, 2022
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Stack's - June 1, 2022
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Чили 5 песо 1895 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 песо 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1895 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 5 песо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск