Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1895 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,9955 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7469 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,002,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1895
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1895 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 866 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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