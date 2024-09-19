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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1953 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1953 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1953 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 175,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1953
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1953 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23878 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Чили 100 песо 1953 So на аукционе Heritage - May 30, 2024
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Чили 100 песо 1953 So на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Heritage - September 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Heritage - April 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Heritage - November 6, 2020
Чили 100 песо 1953 So на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Warin Global Investments - December 18, 2017
Продавец Warin Global Investments
Дата 18 декабря 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Auctiones - December 17, 2017
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Чили 100 песо 1953 So на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Warin Global Investments - February 8, 2017
Продавец Warin Global Investments
Дата 8 февраля 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1953 So на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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