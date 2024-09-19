Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1953 года So (Чили, Республика)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 175,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1953
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1953 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23878 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 18 декабря 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 8 февраля 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 100 песо 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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