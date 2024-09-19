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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1954 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1954 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1954 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 190,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1954
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1954 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 34360 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Lugdunum - December 14, 2023
Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
1125 $
Цена в валюте аукциона 980 CHF
Чили 100 песо 1954 So на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Чили 100 песо 1954 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Heritage - October 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Heritage - March 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Чили 100 песо 1954 So на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Aurea - December 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Stack's - June 22, 2021
Чили 100 песо 1954 So на аукционе Stack's - June 22, 2021
Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Heritage - November 6, 2020
Чили 100 песо 1954 So на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Nomisma - September 16, 2020
Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Bruun Rasmussen - June 7, 2020
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Auctiones - March 17, 2019
Продавец Auctiones
Дата 17 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Warin Global Investments - February 15, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 15 февраля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Warin Global Investments - June 21, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Warin Global Investments - February 23, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 23 февраля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1954 So на аукционе Heritage - November 2, 2017
Чили 100 песо 1954 So на аукционе Heritage - November 2, 2017
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1954 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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