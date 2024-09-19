Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1954 года So (Чили, Республика)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 190,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1954
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1954 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 34360 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 15 февраля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 23 февраля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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