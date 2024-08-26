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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1976 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1976 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1976 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 4,07 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 99,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1976
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1976 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Rhenumis за 1400 EUR. Торги состоялись 26 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Чили 20 песо 1976 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Чили 20 песо 1976 So на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Чили 20 песо 1976 So на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 200 CHF
Чили 20 песо 1976 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Чили 20 песо 1976 So на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Чили 20 песо 1976 So на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе Nomisma - November 29, 2022
Продавец Nomisma
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
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Чили 20 песо 1976 So на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Чили 20 песо 1976 So на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность AU
К аукциону
Чили 20 песо 1976 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 песо 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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