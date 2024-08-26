Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1976 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 4,07 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Тираж UNC 99,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1976
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1976 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Rhenumis за 1400 EUR. Торги состоялись 26 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (2)
- Aureo & Calicó (4)
- BAC (4)
- Cayón (1)
- DNW (1)
- Gärtner (1)
- Heritage (3)
- HERVERA (2)
- HIRSCH (1)
- ibercoin (1)
- Jean ELSEN (1)
- Karamitsos (1)
- Katz (2)
- Künker (2)
- Monedalia.es (1)
- Nomisma (1)
- Schulman (4)
- Sedwick (2)
- Soler y Llach (3)
- Teutoburger (2)
- WAG (9)
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 20 песо 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск