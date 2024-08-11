Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1961 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 295,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1961
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1961 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3022 проданному на аукционе Auction World за 320000 JPY. Торги состоялись 13 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
2088 $
Цена в валюте аукциона 320000 JPY
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1170 $
Цена в валюте аукциона 1170 USD
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisma - Portugal
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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