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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1961 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1961 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1961 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 295,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1961
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1961 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3022 проданному на аукционе Auction World за 320000 JPY. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе San Martino - May 31, 2024
Чили 100 песо 1961 So на аукционе San Martino - May 31, 2024
Продавец San Martino
Дата 31 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Чили 100 песо 1961 So на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
2088 $
Цена в валюте аукциона 320000 JPY
Чили 100 песо 1961 So на аукционе Heritage - February 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1170 $
Цена в валюте аукциона 1170 USD
Чили 100 песо 1961 So на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 100 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 100 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Numisma - Portugal - June 22, 2022
Продавец Numisma - Portugal
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Heritage - March 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Чили 100 песо 1961 So на аукционе Numisma - Portugal - December 15, 2021
Продавец Numisma - Portugal
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Чили 100 песо 1961 So на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - March 9, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - March 9, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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