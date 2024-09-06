Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1950 года So (Чили, Республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1950
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1950 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32322 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 песо 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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