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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1950 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1950 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1950 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1950
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1950 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32322 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1950 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Чили 100 песо 1950 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Чили 100 песо 1950 So на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1950 So на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 100 песо 1950 So на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
Чили 100 песо 1950 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 100 песо 1950 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 100 песо 1950 So на аукционе Stephen Album - September 19, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Чили 100 песо 1950 So на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 100 песо 1950 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Чили 100 песо 1950 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1950 So на аукционе Stack's - May 18, 2017
Чили 100 песо 1950 So на аукционе Stack's - May 18, 2017
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1950 So на аукционе Stephen Album - September 17, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
Чили 100 песо 1950 So на аукционе Heritage - September 11, 2012
Чили 100 песо 1950 So на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1950 So на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1950 So на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
Чили 100 песо 1950 So на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Чили 100 песо 1950 So на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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