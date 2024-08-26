Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1964 года So (Чили, Республика)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 4,07 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
- Диаметр 18,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1964
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1964 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2276 проданному на аукционе Katz Auction за 391 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 июля 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 песо 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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