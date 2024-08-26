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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1964 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1964 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1964 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 4,07 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
  • Диаметр 18,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1964
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1964 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2276 проданному на аукционе Katz Auction за 391 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (6)
  • Katz (1)
  • WAG (1)
Чили 20 песо 1964 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Чили 20 песо 1964 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Чили 20 песо 1964 So на аукционе Heritage - May 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1964 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1964 So на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1964 So на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1964 So на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1964 So на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1964 So на аукционе Heritage - July 26, 2015
Чили 20 песо 1964 So на аукционе Heritage - July 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 июля 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Чили 20 песо 1964 So на аукционе Heritage - September 21, 2008
Чили 20 песо 1964 So на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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