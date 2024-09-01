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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1809 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1809 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1809 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (200)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1809 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30164 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8100 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
7781 $
Цена в валюте аукциона 7250 EUR
Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Bruun Rasmussen - April 30, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Nomisma - January 28, 2024
Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Heritage - January 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Nomisma - June 18, 2022
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1809 So FJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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