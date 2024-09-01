Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1809 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,000
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (200)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1809 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30164 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8100 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
7781 $
Цена в валюте аукциона 7250 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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