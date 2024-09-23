Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1749 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,399)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,1736 oz) 5,3999 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1749 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2189 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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- UBS (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 17 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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