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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1749 года So J (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1749 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1749 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,399)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,1736 oz) 5,3999 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1749 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2189 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
2526 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1394 $
Цена в валюте аукциона 1250 CHF
Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Stack's - January 16, 2022
Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Stack's - January 16, 2022
Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Stack's - January 16, 2022
Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Aurora Numismatica - April 17, 2021
Продавец Aurora Numismatica
Дата 17 апреля 2021
Сохранность VF
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Heritage - April 27, 2020
Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Heritage - April 27, 2020
Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Nomisma - October 29, 2019
Продавец Nomisma
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 4 эскудо 1749 So J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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