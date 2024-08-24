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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Золотые монеты 4 эскудо Фердинанда VI - Чили

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4 эскудо 1749-1758

Год Знак Описание Продажи Продажи
1749 So J 0 791750 So J 0 491752 So J 0 11758 So J 0 0
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