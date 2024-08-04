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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1758 года So J (Чили, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,399)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,1736 oz) 5,3999 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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