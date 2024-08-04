Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1758 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,399)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,1736 oz) 5,3999 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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