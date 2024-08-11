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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1750 года So J (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1750 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1750 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,399)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,1736 oz) 5,3999 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1750 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3380 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 5640 USD. Торги состоялись 30 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3775 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
3184 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - June 25, 2020
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Heritage - January 7, 2019
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - August 14, 2018
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Heritage - April 23, 2018
Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 4 эскудо 1750 So J на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS61 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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