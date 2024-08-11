Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1750 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,399)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,1736 oz) 5,3999 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1750
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1750 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3380 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 5640 USD. Торги состоялись 30 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3775 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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