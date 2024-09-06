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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1970 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1970 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1970 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1970
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1970 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22060 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1970 So на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1233 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Чили 100 песо 1970 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Чили 100 песо 1970 So на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Чили 100 песо 1970 So на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1970 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1970 So на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1970 So на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1970 So на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1970 So на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 100 песо 1970 So на аукционе Felzmann - June 27, 2011
Продавец Felzmann
Дата 27 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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