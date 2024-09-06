Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1970 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1970
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1970 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22060 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 песо 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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