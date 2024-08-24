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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1963 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1963 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1963 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 210,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1963
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1963 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31602 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
955 $
Цена в валюте аукциона 905 EUR
Чили 100 песо 1963 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Чили 100 песо 1963 So на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Artemide Aste - September 4, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Bolaffi - December 3, 2021
Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Heritage - August 12, 2021
Чили 100 песо 1963 So на аукционе Heritage - August 12, 2021
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Stack's - June 22, 2021
Чили 100 песо 1963 So на аукционе Stack's - June 22, 2021
Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Чили 100 песо 1963 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Lugdunum - March 6, 2019
Продавец Lugdunum
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Numisma - Portugal - December 14, 2016
Продавец Numisma - Portugal
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Heritage - October 1, 2013
Чили 100 песо 1963 So на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1963 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Чили 100 песо 1963 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Чили 100 песо 1963 So на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 песо 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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