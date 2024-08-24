Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1963 года So (Чили, Республика)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 210,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1963
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1963 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31602 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
955 $
Цена в валюте аукциона 905 EUR
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisma - Portugal
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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