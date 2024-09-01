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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Пробный 1 песо 1819 года (Чили, Республика)

Аверс монеты - Пробный 1 песо 1819 года - цена серебряной монеты - Чили, Республика Реверс монеты - Пробный 1 песо 1819 года - цена серебряной монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 песо
  • Год 1819
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробный 1 песо 1819 года. Это серебряная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 24000 USD. Торги состоялись 9 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 2640 EUR
Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Stack's - August 18, 2021
Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность SP50 PCGS
Цена
Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность SP50 PCGS
Цена
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Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе CNG - January 9, 2013
Продавец CNG
Дата 9 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Heritage - September 12, 2011
Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Heritage - September 13, 2009
Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1819 (Пробный) на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 песо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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