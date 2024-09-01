Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Пробный 1 песо 1819 года (Чили, Республика)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробный 1 песо 1819 года. Это серебряная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 24000 USD. Торги состоялись 9 января 2013.
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность SP50 PCGS
Цена
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Продавец CNG
Дата 9 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 песо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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