Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Золотые монеты 2 эскудо Республики - Чили
2 эскудо 1824-1834
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1824 So I 1,700 0 41825 So I 1,460 0 51826 So I 1,936 0 11827 So I 204 0 01832 So I 493 0 01833 So I 224 0 71834 So IJ 4,648 0 27
2 эскудо 1837-1838
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1837 So IJ 331 0 31838 So IJ 3,449 0 33
2 эскудо 1839-1845
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1839 So IJ 3,064 0 91840 So IJ 2,396 0 31841 So IJ 2,552 0 41842 So IJ 2,986 0 101843 So IJ 2,464 0 61844 So IJ - 0 111845 So IJ - 0 0
2 эскудо 1846-1851
Год Знак Описание Продажи Продажи1846 So IJ 0 21847 So IJ 0 11848 So JM 0 01849 So ML 0 21850 So LA 0 31851 So LA 0 4
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