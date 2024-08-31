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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1833 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1833 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1833 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Тираж UNC 224

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1833
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1833 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22026 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rauch (1)
  • Stack's (1)
  • Westfälische (1)
Чили 2 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Чили 2 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Чили 2 эскудо 1833 So I на аукционе Stack's - January 17, 2021
Чили 2 эскудо 1833 So I на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Чили 2 эскудо 1833 So I на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 2 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1833 So I на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 эскудо 1833 So I на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2011
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2011
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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