Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1833 года So I (Чили, Республика)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22 мм
- Тираж UNC 224
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1833
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1833 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22026 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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