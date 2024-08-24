Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1851 года So LA (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1851 года So LA - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1851 года So LA - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1851
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1851 года со знаком So LA. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25040 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1170 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Heritage (3)
Чили 2 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
1170 $
Цена в валюте аукциона 1170 USD
Чили 2 эскудо 1851 So LA на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Чили 2 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - September 13, 2009
Чили 2 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 2 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - September 23, 2005
Чили 2 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1851 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск