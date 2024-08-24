Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1851 года So LA (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1851
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1851 года со знаком So LA. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25040 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1170 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Heritage (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск