Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1825 года So I (Чили, Республика)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1825 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25005 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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