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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1825 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1825 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1825 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Тираж UNC 1,460

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1825
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1825 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25005 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Чили 2 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - October 13, 2019
Чили 2 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - October 13, 2019
Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Чили 2 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 2 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность F12 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - June 2, 2006
Чили 2 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1825 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 2 эскудо 1825 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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