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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1826 года So I (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Тираж UNC 1,936

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1826
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1826 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики

Сохранность
  • Все фирмы
  • Al Sur del Mundo (1)
Чили 2 эскудо 1826 So I на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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