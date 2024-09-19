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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1837 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1837 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1837 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Тираж UNC 331

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1837
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1837 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Schulman b.v. за 500 EUR. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
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  • Schulman (1)
Чили 2 эскудо 1837 So IJ на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Чили 2 эскудо 1837 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
584 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Чили 2 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 2 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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