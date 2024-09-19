Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1837 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Тираж UNC 331
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1837
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1837 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Schulman b.v. за 500 EUR. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Schulman (1)
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
584 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Где продать?
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