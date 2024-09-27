Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1841 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Тираж UNC 2,552
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1841
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1841 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30438 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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