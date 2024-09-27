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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1841 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1841 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1841 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Тираж UNC 2,552

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1841
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1841 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30438 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Чили 2 эскудо 1841 So IJ на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
495 $
Цена в валюте аукциона 500 CHF
Чили 2 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 2 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Чили 2 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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