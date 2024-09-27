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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1841 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1841 So IJ
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
4 эскудо 1841 So IJ
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1841 So IJ
Средняя цена 800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 эскудо 1841 So IJ
Средняя цена 860 $
Продажи
0 7
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