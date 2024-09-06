Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1841 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Тираж UNC 3,992
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1841
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1841 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2500 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Где продать?
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