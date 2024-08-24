Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1841 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1841
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1841 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31592 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Varesi
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 27 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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