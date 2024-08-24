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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1841 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1841 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1841 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1841
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1841 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31592 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3720 $
Цена в валюте аукциона 3720 USD
Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Varesi - October 1, 2021
Продавец Varesi
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Stack's - August 2, 2017
Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Felzmann - June 25, 2014
Продавец Felzmann
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Numismatica Ranieri - April 27, 2014
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 27 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Stack's - January 9, 2011
Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - September 15, 2006
Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1841 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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