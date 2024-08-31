Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1841 года So IJ (Чили, Республика)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1841 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 50977 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2300 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
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