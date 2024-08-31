Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1841 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 4 эскудо 1841 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 4 эскудо 1841 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1841
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1841 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 50977 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2300 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Heritage (1)
Чили 4 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 4 эскудо 1841 So IJ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность VF
Цена
2300 $
Цена в валюте аукциона 2300 USD
Чили 4 эскудо 1841 So IJ на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1841 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск