Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1842 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1842 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1842 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Тираж UNC 2,986

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1842
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1842 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25038 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Heritage (3)
  • Karamitsos (1)
  • Nihon (1)
  • Schulman (2)
  • Stack's (1)
  • WAG (1)
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
514 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Karamitsos - September 12, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - June 2, 2006
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 2 эскудо 1842 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1842 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск