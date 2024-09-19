Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1842 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Тираж UNC 2,986
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1842
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1842 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25038 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
514 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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